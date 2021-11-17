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Верещук: улучшать качество жизни людей на территориях, прилегающих к ВОТ - наша задача

Верещук: улучшать качество жизни людей на территориях, прилегающих к ВОТ - наша задача

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Минреинтеграции в кооперации с другими органами исполнительной власти должно стать источником передовых законодательных инициатив по улучшению качества жизни людей в районах, пострадавших от российской агрессии. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вице-премьер-министр - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает УНН.

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“Министерство должно быть связующим звеном между исполнительными и законодательными органами власти. Минреинтеграции должно подталкивать другие министерства, а также Кабмин, Верховную Раду и Офис Президента, к принятию решений, которые улучшат жизнь людей, проживающих на территориях, пострадавших от российской агрессии. В частности, путем внесения необходимых законопроектов”, — заявила она.

Добавим

Ирина Верещук рассказала о перспективах улучшения жилищных условий для переселенцев.

Источник: УНН
Теги: оккупация, население, МВОТ, нардепы
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