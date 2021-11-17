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Ученые связали снижение смертности от COVID-19 с приемом антидепрессантов

Ученые связали снижение смертности от COVID-19 с приемом антидепрессантов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Прием определенной группы антидепрессантов — селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — снижает риск смерти у пациентов с COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского и Стэнфордского университетов, опубликованному в журнале JAMA, передает УНН.

Детали

Ученые проанализировали данные медицинских карт 500 тыс. пациентов в США. В 83,5 тыс. из них с января по сентябрь 2020 года обнаружили коронавирус. В этой группе 3,4 тыс. человек были назначены СИОЗС.

Исследователи сравнили результаты коронавірусної инфекции у тех, кто принимал антидепрессанты, с больными COVID-19 в контрольной группе, которых подобрали в соответствии с возраста, пола, национальности и наличия сопутствующих заболеваний. В результате они выяснили, что риск смерти у тех, кто принимал флуоксетин (препарат из группы СИОЗС) был на 28% меньше, чем в контрольной группе. У тех, кто принимал флуоксетин или флувоксамин (другой препарат из группы СИОЗС), этот риск был ниже на 26%. В целом прием любого СИОЗС был связан со снижением риска летального исхода при COVID-19 на 8%, говорится в исследовании.

В то же время, ученые отметили, что утверждать об эффективности применения антидепрессантов с целью снижения смертности от коронавируса можно будет только после крупномасштабных рандомизированных клинических исследований.

Напомним

Ранее ученые из Йельской школы общественного здравоохранения и Университета Северной Каролины в Шарлотте сделали заявление, что не вакцинированные люди, которые уже переболели коронавирусом, могут повторно заболеть COVID-19 уже через три месяца, поскольку у переболевших иммунитет к вирусу остается неустойчивым.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ученые
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