Теннис: стали известными полуфиналистки Итогового турнира WTA

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В мексиканской Гвадалахаре состоялся заключительный поединок групповой стадии Итогового турнира WTA, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Детали

В полуфинале сыграет лишь одна бывшая участница и полуфиналистка Итогового турнира, а также единственная первая ракетка мира — Мугуруса. А из четверки топ сеяных к следующей стадии пробилась только Мария Саккаре (четвертый номер), которая в заключительном поединке соревновательного дня обыграла Арину Соболенко из Беларуси— 7:6 (1), 6:7 (6), 6:3.

Также в 1/2 финала вышли Паула Бадоса из Испании и Анетт Контавейт из Эстонии — для них, как и для представительницы Греции, это будет дебютом на таком уровне.

Справка

Финал WTA стал юбилейным и впервые проходит в Мексике, поскольку оригинальный организатор соревнований, китайский Шэньчжэнь, отказался от проведения из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований составляет 5 млн. дол.