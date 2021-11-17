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Теннис: стали известными полуфиналистки Итогового турнира WTA

Теннис: стали известными полуфиналистки Итогового турнира WTA

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В мексиканской Гвадалахаре состоялся заключительный поединок групповой стадии Итогового турнира WTA, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Детали

В полуфинале сыграет лишь одна бывшая участница и полуфиналистка Итогового турнира, а также единственная первая ракетка мира — Мугуруса. А из четверки топ сеяных к следующей стадии пробилась только Мария Саккаре (четвертый номер), которая в заключительном поединке соревновательного дня обыграла Арину Соболенко из Беларуси— 7:6 (1), 6:7 (6), 6:3.

Также в 1/2 финала вышли Паула Бадоса из Испании и Анетт Контавейт из Эстонии — для них, как и для представительницы Греции, это будет дебютом на таком уровне.

Справка

Финал WTA стал юбилейным и впервые проходит в Мексике, поскольку оригинальный организатор соревнований, китайский Шэньчжэнь, отказался от проведения из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований составляет 5 млн. дол.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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