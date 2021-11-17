Байден надеется на новый этап во взаимодействии между США и Китаем после онлайн-встречи с Си Цзиньпином

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент США Джо Байден считает, что после его онлайн-встречи с председателем КНР Си Цзиньпином наступит новый этап взаимодействия между представителями двух стран в ряде сфер. Об этом он заявил во вторник журналистам в штате Нью-Гэмпшир, передает УНН.

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“Это была хорошая встреча, мы должны много сделать, — привел слова американского лидера пресс-пул Белого дома. — Мы сформировали четыре группы, мы соберем людей для совместной работы по целому ряду вопросов. Я смогу рассказать больше в ближайшие две недели”.

Отношения с Тайванем

Байден заявил, что на онлайн-встрече с Си Цзиньпином подчеркнул поддержку Вашингтоном закона об отношениях с Тайванем.

На вопрос о том, был ли достигнут какого-либо прогресса по Тайваню, Байден ответил: “Да, мы ясно дали понять, что поддерживаем закон об отношениях с Тайванем и все. Он независим. Он принимает собственные решения”. Указанный закон был принят США в 1979 году. Ним возлагается на Белый дом обязанность не только поставлять Тайбэю оборонительные вооружения, но и стать на его защиту, если Китай попытается использовать военную силу, чтобы взять остров под свой контроль.

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В то же время, согласно сообщению пресс-пула Белого дома, позже Байден пояснил, что США не меняют свою политику Тайваня. “Мы совсем не будем менять нашу политику”, — отметил он. “Я сказал, что в отношении Тайваня им следует принимать решения, а не нам. Мы не поощряем независимость. Мы поощряем точное исполнение ими того, что требует закон об отношениях с Тайванем. Мы делаем именно так. Пусть они решают”, — добавил Байден.

Напомним

Байден после онлайн-саммита с Си Цзиньпином выразил надежду на личную встречу.