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Футбол: определена самая быстрая команда в украинской Премьер-лиге

Футбол: определена самая быстрая команда в украинской Премьер-лиге

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Международный центр спортивных исследований CIES "Football Observatory Weekly" определил наиболее скоростные команды Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

Из отчета следует, что по показателю в элитном чемпионате Украины и Лиге лидирует "Динамо", игроки которого на спринтерской скорости бегают в среднем 1,68 км.

Вместо этого замкнул список из всех проанализированных 492-х команд харьковский "Металлист 1925": его исполнители на спринтерской скорости бегают лишь 1,04 км.

Примечательно, что "скоростность" команд выявлена по следующей формуле: сколько километров пробегают их футболисты со скоростью не менее 7 метров в секунду (25 км в час).

Напомним

Названі самые дорогие футболисты мира по версии CIES.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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