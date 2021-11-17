17 ноября отмечается Международный день студентов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня, 17 ноября, в мире отмечают Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. В свою очередь, верующие чтят память епископа Мирского и Ермея пресвитера, пишет УНН.

Международный день студентов

Сегодня, 17 ноября, университетская молодежь во всем мире отмечает Международный день студентов.

В этот день 1939 года нацисты предприняли штурм университета Праги после массовой студенческой демонстрации против убийства Яна Оплетала и вторжения в Чехословакию, а также ареста девяти студенческих лидеров, отправления 1200 студентов в концлагеря, и закрытию всех чешских университетов и коллегий.

Впервые день был отмечен в 1941 году в Лондоне Международным советом студентов, членами которого было немало беженцев. С тех пор международное студенчество продвигает идею признания 17 ноября Международным днем студентов на уровне ООН.

Всемирный день географических информационных систем

17 ноября по инициативе ряда крупных американских компаний и организаций (Национальное географическое общество, USGS, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, ESRI и другие) было решено ежегодно отмечать День ГИС.

В рамках праздника, в течение недели, повсеместно проходят различные мероприятия — выставки, семинары, дни открытых дверей, где студенты, школьники, любые желающие знакомятся с последними достижениями в области геоинформатики.

День ГИС становится все более популярным и уже пересек границы США: в прошлом году более 700 организаций из 65 стран присоединились к этому мероприятию.

В 2021 году Всемирный день географических информационных систем (Всемирный день ГИС) приходится на 17 ноября.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

Эта дата ежегодно отмечается в среду второй или третьей недели ноября.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из наиболее распространенных заболеваний, которое обычно можно предотвратить и которое можно лечить.

По данным ВОЗ, в 2016 г. в мире было зарегистрировано 251 млн случаев ХОБЛ. Сегодня этот недуг является четвертой основной причиной смерти в мире и, по прогнозам специалистов, к 2020 году аймет третье место. Более 90% смертей от ХОБЛ приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

По разным оценкам, в Украине от ХОБЛ страдает не менее 4% населения, а около 2% смертей украинцев вызвано этой болезнью.

Хроническое обструктивное заболевание легких является общим названием группы недугов. Для ХОБЛ характерны стойкие респираторные симптомы и ограничение проходимости дыхательных путей через патологические изменения в них и/или поражения альвеол, обычно вызванные значительным негативным воздействием вредных частиц или газов. Заболевание существенно ограничивает нормальную жизнь пациента из-за прогрессирующего кашля, постоянной одышки и выделения мокроты.

Главная причина развития ХОБЛ — табачный дым (в результате курения табака или вдыхания вторичного табачного дыма). Наиболее уязвимыми для этой болезни во всем мире являются заядлые курильщики. У таких пациентов недуг прогрессирует вдевятеро быстрее, чем у тех, кто не курит.

Религиозные праздники

17 ноября по религиозному календарю — день памяти святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера). Согласно преданиям, Ермей и Никандр учились у святого Тита, а он был учеником апостола Павла. Через проповедование они обратили многих людей в христианскую веру. Правители, которые все еще поклонялись идолам, узнали о двух проповедников. За это Никандра и Ермея схватили в пытки, уговаривая отказаться от веры. Они не отреклись от Христа, за что поплатились жизнью.

В среду, 17 ноября, именины отмечают обладатели таких имен: Илья, Александр, Фаина, Иван, Федор, Порфирий, Степан и Семен.​