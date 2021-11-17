ООС: боевики 13 раз нарушили "режим тишины", есть раненый
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение прошлых суток, 16 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
У Причепиловки русские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Неподалеку Майского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.
Позиции у Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону населенного пункта Муратово оккупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Возле Попасной обстрел осуществлялся из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
“Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Ситуация от начала суток
По состоянию на 7 часов утра, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Реакция украинской стороны
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации“, — резюмировали в штабе.
Напомним
Ранее стало известно, что Минобороны до конца следующего года дополнительно приобретет “Байрактары” для ВСУ.