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Футбол: юношеская сборная Украины стала победителем элитного раунда отбора на Евро-2022

Футбол: юношеская сборная Украины стала победителем элитного раунда отбора на Евро-2022

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Юношеская сборная Украины по футболу в возрасте игроков до 17 лет стала победителем элитного раунда отбора на Евро-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Что известно

Благодаря победе над сверстниками из Португалии подопечные Олега Кузнецова вышли в элитный раунд отборочного турнира чемпионата Европы.

Детали

В последнем поединке квалификационного раунда Евро-2022 (U-17) юношеской сборной Украины (игроки 2005 года рождения), чтобы иметь шансы попасть в элитный раунд, нельзя было проигрывать фавориту соревнований — команде Португалии.

Однако матч начался не очень хорошо для "сине-желтых", поскольку уже на 13-й минуте они оказались в роли тех, кто отыгрывается. Наш вратарь Кравец нарушил правила в своей штрафной, и Гонсалвеш с пенальти открыл счет в матче. Казалось, что все пошло не так, однако подопечным Олега Кузнецова понадобилось лишь минут 10, чтобы прийти в себя.

Сборная Украины выровняла игру, а под занавес тайма вообще была острее соперника. Опасно пробивал Кремчанин, Маткевич попал в каркас ворот. Украинцы вдвое превзошли своего оппонента по количеству ударов. Поэтому неудивительно, что на перерыв команды ушли при равном счете. Гол в составе гостей на 43-й минуте забил Гусев. 1:1.

Второй тайм начался с удара в каркас ворот того же Маткевича. Однако на 57-й минуте секундное расслабление привело к тому, что португальцы снова вышли вперед. После розыгрыша углового отличился Родригеш - 1:2.

Но уже на 61-й минуте Динь метким выстрелом снова сравнял счет. После этого игра немного успокоилась, голевых ситуаций команды практически не создавали. Но, как оказалось, этим украинцы усыпили бдительность португальских футболистов. На 81-й минуте Кремчанин вывел "сине - желтых" вперед - 3:2.

Дополнение

Начав турнир с поражения, сборная Украины с первого места вышла в элитный раунд отбора чемпионата Европы.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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