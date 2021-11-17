От 9° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сухая и холодная погода сохранится в Украине и сегодня, утром местами туман. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 17 ноября без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер восточный, в южной части северо-восточный, 3-8 м/с, в Приазовье и в Крыму 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза; днем 4-9° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.