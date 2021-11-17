Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,41 0,0762  EUR: 30,03 -0,1202 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
10215

От 9° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 9° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сухая и холодная погода сохранится в Украине и сегодня, утром местами туман. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 17 ноября без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер восточный, в южной части северо-восточный, 3-8 м/с, в Приазовье и в Крыму 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза; днем 4-9° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.