Новости: Общество
17 ноября 2021, 08:20 • Юлия Шрамко • 10215
От 9° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сухая и холодная погода сохранится в Украине и сегодня, утром местами туман. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 17 ноября без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман.
Ветер восточный, в южной части северо-восточный, 3-8 м/с, в Приазовье и в Крыму 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза; днем 4-9° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 2-4° тепла.
Источник: УНН
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