Деньги на кислородные концентраторы и минимальные цены на пластиковые пакеты: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 17 ноября, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности, о закупке 535 кислородных концентраторов для учреждений здравоохранения в Донецкой области и установление минимальных розничных цен на пластиковые пакеты, сообщает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Так, в частности, правительство планирует рассмотреть проект постановления Кабмина о выделении средств для обеспечения осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и борьбу с ее последствиями.

Проектом акта предлагается осуществить распределение бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов в специальном фонде государственного бюджета по программе 3511380 “Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и ее последствиями”, путем передачи Министерству здравоохранения бюджетных назначений в сумме 33 481 тыс. грн для закупки товаров, работ и услуг, необходимых для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, в Донецкой и Одесской областях, и увеличение по специальному фонду государственного бюджета объема развития по программе 2311500 “Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения” в сумме 33 481 тыс. грн, из них:

24 800 тыс. грн на обеспечение закупки кислородных концентраторов для учреждений здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь пациентам в Донецкой области в количестве 535 единиц;

8 681 тыс. грн на завершение капитального ремонта помещений инфекционного отделения, приобретение медицинского оборудования и оборудования для коммунального некоммерческого предприятия “Ананьевская многопрофильная городская больница Ананьевского городского совета”, из них 1 820 тыс. грн на завершение капитального ремонта и 6 861 тыс. грн на приобретение медицинского оборудования.

Чиновники также рассмотрят проект Кабмина об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты. Проектом постановления предполагается установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров в таких размерах, гривен за один пакет с НДС:

2,00 — без ручек (без боковых складок);

2,50 — без ручек (с боковыми складками), с ручками (без боковых складок);

3,00 — с ручками (с боковыми складками);

Другие вопросы

Правительство собирается рассмотреть проекты постановления Кабмина:

о ликвидации Государственного концерна “Укрторфˮ и признании такими, что утратили силу, некоторых постановлений Кабинета министров;

об утверждении соглашения между Украиной и Италией;

о взаимном признании и обмене удостоверений водителя и об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Кроме того, правительство рассмотрит проекты распоряжений Кабинета министров Украины: