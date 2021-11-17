"Газпром" не планирует наращивать поставки газа в ЕС, свидетельствуют результаты аукционов - Макогон

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российский "Газпром" не планирует увеличивать поставки газа в ЕС по меньшей мере до второго квартала 2022 года, свидетельствуют результаты аукционов по распределению мощностей. Об этом заявил в среду гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон, пишет УНН.

Цитата:

“Согласно результатам аукционов по распределению мощностей, Газпром не планирует увеличивать поставки газа в ЕС ни в декабре, ни в 1-м квартале 2022 года. Максимальный объем, который планируется для транзита, составляет 109 млн в сутки (40 млрд куб. м в год)", - написал Макогон в Facebook.

Детали

По словам главы ОГТСУ, все громкие заявления об увеличении поставок в ЕС пока не имеют отражения в реальных действиях Газпрома.

“Украина и без запуска СП2 готова обеспечить транзит значительных дополнительных объемов газа в ЕС. Напомню, что 2 года назад транзит составлял 277 млн млн куб. м в сутки, или в 2,7 раза больше, чем сейчас”, - добавил он.

Дополнение

Ранее ряд росСМИ писал о том, что Газпром “резко увеличил транзит через Украину”. Сообщалось также, что российская газовая компания начинает закачку газа в пять европейских подземных хранилищ.

В то же время в ОГТСУ утверждают: объем ежедневного транзита российского газа через Украину вернулся к контрактным объемам, после снижения почти наполовину в начале месяца.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко идти ввверх. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на другие энергоносители. В начале октября цены на газ приближались к рекордным 2 тысячам долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что "Северный поток-2" может быть запущен "на следующий день после" такого одобрения.