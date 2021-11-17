Морпехи провели учения вблизи оккупированного Крыма

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На полигоне боевой подготовки в Херсонской области, рядом с оккупированным Крымом, состоялись батальонные тактические учения морской пехоты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования объединенных сил ВС Украины.

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"На одном из полигонов боевой подготовки, вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. К учениям был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации", — говорится в сообщении.

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По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, который пытался прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

Военные успешно выполнили боевую задачу, умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.

Цель учений — чтобы каждый военный на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому основное внимание уделили проверке уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формированию у них высоких морально-психологических качеств.

В ходе маневров командиры корректировали некоторые моменты и вносили поправки. Наев подытожил, что военные, участвовавшие в тренировке, с поставленными задачами справились.