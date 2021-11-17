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Морпехи провели учения вблизи оккупированного Крыма

Морпехи провели учения вблизи оккупированного Крыма

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На полигоне боевой подготовки в Херсонской области, рядом с оккупированным Крымом, состоялись батальонные тактические учения морской пехоты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования объединенных сил ВС Украины.

Цитата

"На одном из полигонов боевой подготовки, вблизи административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные тактические учения с боевой стрельбой и привлечением авиации. К учениям был задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации", — говорится в сообщении.

Детали

По легенде учений, передовое подразделение при поддержке армейской авиации дало отпор отряду морской пехоты условного противника, который пытался прорвать оборону. Кроме того, морские пехотинцы при поддержке танков и артиллерии сделали невозможным продвижение основных сил противника вглубь обороны.

Военные успешно выполнили боевую задачу, умело осуществили рейдовые действия, заняли господствующие высоты и отбросили силы условного противника.

По словам командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.

Цель учений — чтобы каждый военный на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения. Именно поэтому основное внимание уделили проверке уровня подготовки офицеров, сержантов и солдат, а также формированию у них высоких морально-психологических качеств.

В ходе маневров командиры корректировали некоторые моменты и вносили поправки. Наев подытожил, что военные, участвовавшие в тренировке, с поставленными задачами справились.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, учения, ВСУ, Херсон и Херсонская область
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