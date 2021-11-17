На Банковой дрались на мечах и требовали от Президента начать борьбу с коррупцией

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Под Офис Президента пришли сотни недовольных киевлян. Люди потребовали от Владимира Зеленского активных действий по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, а также озвучили насущные проблемы населения: высокие тарифы ЖКХ, повышение стоимости проезда в общественном транспорте Киева, низкие пенсии, уничтожение лесов, парков, скверов, рынков, детских и спортивных площадок незаконными застройками.

Митингующие в стиле “Игры престолов” предупредили украинского президента, что “Зима близко!”, и потребовали уволить главного коррупционера Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Холодная погода не смогла помешать киевлянам высказать своё мнение Президенту Украины.