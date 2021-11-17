Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,41 0,0762  EUR: 30,03 -0,1202 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Заседание и кулуары Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5700

В Азербайджане открыли дело после гибели 7 своих военных на границе с Арменией

В Азербайджане открыли дело после гибели 7 своих военных на границе с Арменией

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели накануне 7 военнослужащих Азербайджана и ранения еще 10 на границе с Арменией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию генпрокуратуры страны.

Цитата:

"В военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.12 (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана", - сообщает ведомство.

Детали

В генпрокуратуре Азербайджана обвинили Армению в нарушении трехстороннего договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года и обстреле 16 ноября из артиллерийских установок разного калибра позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Указано, что мерами ВС Азербайджана "провокация Армении на государственной границе была пресечена".

“В результате провокации погибли семь и ранения получили 10 азербайджанских военнослужащих”, - говорится в сообщении.

Возобновление боев и новые жертвы

После того, как 16 ноября на границе Армении и Азербайджана вновь начались боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван сообщил о 15 погибших и 12 армянских военнослужащих, попавших в плен, и обратился к России за помощью в урегулировании конфликта. Позже Минобороны Армении уточнил, что “сейчас есть уточненные данные только об одном погибшем”, но подтвердил, что “12 армянских военнослужащих взяты в плен”. В министерстве обороны Азербайджана сообщали о двух раненых.

Председатель Евросовета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении и призвал обе страны к срочной деэскалации и полному прекращению огня на границе.

В результате обе стороны конфликта договорились прекратить огонь. Соглашение достигнуто при посредничестве России, подчеркнули в министерстве обороны в Ереване. Минобороны РФ в свою очередь подтвердило, что боевые действия прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем.

Мирный договор 2020 года

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились через год после окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Соглашение о прекращении конфликта было подписано 10 ноября 2020 года при посредничестве России. Вследствие этого значительная часть самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) перешла к Азербайджану.

Источник: УНН
Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.