В Азербайджане открыли дело после гибели 7 своих военных на границе с Арменией

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после гибели накануне 7 военнослужащих Азербайджана и ранения еще 10 на границе с Арменией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию генпрокуратуры страны.

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"В военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.12 (убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и 29, 120.2.12 (покушение на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана", - сообщает ведомство.

Детали

В генпрокуратуре Азербайджана обвинили Армению в нарушении трехстороннего договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 10 ноября 2020 года и обстреле 16 ноября из артиллерийских установок разного калибра позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Указано, что мерами ВС Азербайджана "провокация Армении на государственной границе была пресечена".

“В результате провокации погибли семь и ранения получили 10 азербайджанских военнослужащих”, - говорится в сообщении.

Возобновление боев и новые жертвы

После того, как 16 ноября на границе Армении и Азербайджана вновь начались боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван сообщил о 15 погибших и 12 армянских военнослужащих, попавших в плен, и обратился к России за помощью в урегулировании конфликта. Позже Минобороны Армении уточнил, что “сейчас есть уточненные данные только об одном погибшем”, но подтвердил, что “12 армянских военнослужащих взяты в плен”. В министерстве обороны Азербайджана сообщали о двух раненых.

Председатель Евросовета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении и призвал обе страны к срочной деэскалации и полному прекращению огня на границе.

В результате обе стороны конфликта договорились прекратить огонь. Соглашение достигнуто при посредничестве России, подчеркнули в министерстве обороны в Ереване. Минобороны РФ в свою очередь подтвердило, что боевые действия прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем.

Мирный договор 2020 года

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились через год после окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Соглашение о прекращении конфликта было подписано 10 ноября 2020 года при посредничестве России. Вследствие этого значительная часть самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) перешла к Азербайджану.