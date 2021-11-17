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17 ноября 2021, 10:39 • Анна Мурашко • 5265
Болел за сборную Украины: Зеленского застукали в киевском пабе с пивом и Ермаком
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский вечером 16 ноября был замечен в киевском пабе в компании главы своего офиса Андрея Ермака, пишет УНН.
Детали
Общественная активистка Лина Дешар запостила в сеть фото Зеленского и Ермака, которые сидели в одном из киевских пабов и смотрели игру сборной Украины против Боснии и Герцеговины. На фото видно, что на столе есть пиво.
Кроме того, компанию им составили неизвестные мужчины, вероятно, охрана.
Дополнение
Украина обыграла Боснию и Герцеговину и выступит в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в заключительном туре отбора на ЧМ-2022.
Источник: УНН
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