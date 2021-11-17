Болел за сборную Украины: Зеленского застукали в киевском пабе с пивом и Ермаком

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский вечером 16 ноября был замечен в киевском пабе в компании главы своего офиса Андрея Ермака, пишет УНН.

Детали

Общественная активистка Лина Дешар запостила в сеть фото Зеленского и Ермака, которые сидели в одном из киевских пабов и смотрели игру сборной Украины против Боснии и Герцеговины. На фото видно, что на столе есть пиво.

Кроме того, компанию им составили неизвестные мужчины, вероятно, охрана.

Дополнение

Украина обыграла Боснию и Герцеговину и выступит в стыковых матчах за путевку на ЧМ-2022.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с победой в заключительном туре отбора на ЧМ-2022.



