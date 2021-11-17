В России очередной рекорд суточной смертности от COVID-19

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В России в течение суток от коронавируса умерло 1247 человек, это новый рекорд суточной смертности в стране с нчала пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные российского оперативного штаба.

Детали

На протяжении прошлых суток, 16 ноября, в России выявили 36 626 новых больных коронавирусом, больше всего в Москве — 2966. Общее количество заражений в стране от начала пандемии составляет 9 182 538.

За сутки умерло 1247 человек с COVID-19, всего — 259 084.

Выздоровело за сутки 36 388 людей, в общем — 7 882 836.

Предыдущий максимум суточной смертности в России фиксировали 13 ноября — тогда за сутки умерл 1 241 человек.

Добавим

Осенью из-за распространения штамма "Дельта" в России началась новая вспышка заболеваемости COVID-19. Почти каждого дня федеральный оперативный штаб сообщает о новых максимумах суточной заболеваемости и смертности.

С 30 октября по 7 ноября в России продолжался период нерабочих дней, который ввели для того, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Стоит также отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные из оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.