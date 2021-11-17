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Гетманцев прогнозирует в Раде жаркую дискуссию по поводу "ресурсного" законопроекта

Гетманцев прогнозирует в Раде жаркую дискуссию по поводу "ресурсного" законопроекта

Даниил Гетманцев

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Верховной Раде будет достаточно жаркая дискуссия относительно "ресурсного" законопроекта № 5600. Такое мнение высказал народный депутат от “Слуги народа”, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Я прогнозирую, что в зале будет достаточно жаркая дискуссия по налогообложению руды, такого основного положения этого законопроекта. Я не знаю, каким будет решение Верховной Рады в результате рассмотрения этого законопроекта, но надеюсь, что оно будет мудрым. Голоса за законопроект есть, бесспорно, оппозиция не будет поддерживать этот законопроект... Между тем, мы имеем достаточное количество голосов”, — рассказал Гетманцев.

Дополнение

Верховная Рада решила рассматривать налоговый законопроект № 5600 по специальной сокращенной процедуре, что позволяет рассматривать не все предоставленные поправки, а только приоритетные.

Источник: УНН
Теги: ВР, налоги
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