ВР ужесточила ответственность за продажу лекарств детям

КИЕВ. 17 ноября. УНН. ВР приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам", передает корреспондент УНН.

Законопроект №5123-1 поддержали 315 народных депутатов.

Детали

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а именно - Кодекс дополняется новой статьей 42-5, которой устанавливается ответственность за продажу (в том числе, с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом) и доставку лекарственных средств малолетним лицам. Также, для приведения в соответствие с предложенными изменениями, вносятся соответствующие изменения в статьи 221 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, что малолетним считается лицо, не достигшее 14 лет.

Продажа лекарств малолетним тянет за собой наложение штрафа на лицо, осуществляющее розничную торговлю лекарственными средствами и/или доставку лекарственных средств конечному потребителю, на сумму от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6 800 гривен - 13 600 гривен).

Если правонарушение будет совершено повторно в течение года, то штраф будет достигать от 800 до 1 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (13,6 тысяч гривен - 23,8 тысяч гривен).

Напомним

15 июля Верховная Рада 341 голосом поддержала Закон №5122 “О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям до 14 лет.

Основной задачей закона является предотвращение неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта. Таким образом власти надеются уменьшить количество случаев суицидов и отравлений лекарствами у детей.