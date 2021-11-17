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ВР приняла закон о мультимодальных перевозках

ВР приняла закон о мультимодальных перевозках

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный Проект закона о мультимодальных перевозках,(реестр. № 4258), передает корреспондент УНН.

Законопроект поддержали 298 народных депутатов.

Детали

Мультимодальными перевозками считаются перевозки груза, багажа, почты осуществляемые несколькими видами транспорта с использованием мультимодального документа перевозки.

Законопроект был инициирован правительством. Там считают, что принятие законопроекта создает условия для развития и совершенствования мультимодальных перевозок, что позволит значительно увеличить объемы перевозок грузов по территории Украины с участием национальных транспортных компаний, способствуя повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке транспортных услуг.

Документом определяются: правовые и организационные основы мультимодальных перевозок грузов; меры государственной поддержки мультимодальных перевозок; правовой статус участников мультимодальных перевозок.

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Источник: УНН
Теги: перевозки, транспорт, законопроект, грузоперевозки
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