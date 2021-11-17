Токсический смог окутал город: в Нью-Дели временно закрыли пять угольных электростанций

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В столице Индии Нью-Дели остановили работу пяти угольных электростанций, чтобы сдержать распространение токсичного смога. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Детали

В рамках кампании по борьбе с загрязненным воздухом в Нью-Дели закрыли угольные электростанции. Также запретили движение грузовиков, перевозящих второстепенные товары, и остановили строительство.

Кроме того, в столице Индии на неделю закрыли школы, чтобы дети не дышали токсичным смогом.

В понедельник, 15 ноября, Верховный суд Индии приказал миллионам офисных работников оставаться дома. Комиссия по управлению качеством воздуха заявила, что по крайней мере 50% государственных служащих должны работать дистанционно до 21 ноября.

Качество воздуха ухудшилось настолько, что многие люди вынуждены носить маски даже в помещении. В этом месяце индекс загрязненности воздуха в Нью-Дели достиг 499 баллов при максимуме 500.

Добавим

После Китая и США Индия — третий по величине источник выбросов углекислого газа в мире.

В течение последнего десятилетия в стране удвоили потребление угля, чтобы развить экономику. В то же время дешевое ископаемое топливо обеспечивает примерно 70% ее электроэнергии. Вместо того, чтобы сократить его использование, правительство объявило о планах расширения угольных электростанций и горнодобывающих предприятий.

Выступая на климатическом саммите в Глазго, где его участники пытались согласовать сделку, которую премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "началом конца угольной энергетики", министр окружающей среды Индии Бхупендер Ядав настаивал на том, что страны, которые развиваются, имеют право использовать ископаемое топливо.

Критики заявили, что вмешательство крупных загрязнителей, таких как Индия и Китай, с целью ослабить обязательства по борьбе с углем и сократить, а не отказываться от него, стало препятствием для достижения мировых климатических целей.