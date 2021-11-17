Польша показала последствия вчерашнего штурма мигрантов на границе с Беларусью

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Польские силовики показали район пограничного перехода "Кузница - Брузги" на границе с Беларусью после вчерашней попытки мигрантов пересечь границу. Также показали предметы, которые бросали в польских солдат и офицеров. И заявили об очередной попытке ночью прорвать границу - из Беларуси группой из 50 человек, пишет УНН.

"Картина после вчерашней попытки пересечь границу у пограничного перехода Кузнеца-Брузги", - нписала пограничная служба Польши в Twitter, обнародовав видео.

Добавим, сегодня ПП выглядит пустым, хоть накануне здесь был целый лагерь. Однако, поблизости все-таки есть палатки.

Obraz po wczorajszej próbie forsowania granicy w okolicy przejścia granicznego Kuźnica-Bruzgi.#NaGranicypic.twitter.com/F2DsEwdUWf — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna)November 17, 2021

Также показали пограничники страны и ночную попытку прорыва уже в другом месте на границе.

"Пограничный пост в Черемче. Вчерашняя неудачная попытка пересечь польскую границу около 50 человек. Белорусские службы сопровождали агрессивную группу и использовали лазер. Иностранцы забросали польские службы камнями", - указали в ведомстве.

"Очередная попытка группировки проникнуть на территорию Республики Польша, совершена иностранцами при поддержке белорусских сил. Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, глушили их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов. Бросали камни", - добавил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

Placówka SG w Czeremsze. Wczorajsza udaremniona próba sforsowania granicy polskiej przez ok. 50 Osób. Służby białoruskie towarzyszyły agresywnej grupie, używały lasera. Cudzoziemcy rzucali kamieniami w stronę polskich służb.#Zgranicy#NaStrazyGranicypic.twitter.com/4OfRPqYDH8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna)November 17, 2021

Полиция Подляского воеводства, которое граничит с Беларусью, подытожила данные о пострадавших правоохранителях.

"Вчера в результате действий на пограничном переходе в Кузнице пострадали 9 полицейских. Также повреждено снаряжение офицеров, в частности щиты, шлемы и защитные щитки для конечностей", - указали в полиции.

А также показали, с чем вчера нападали на полицейских.

По данным польского пограничного ведомства, "вчера, 16.11, на границе Польши и Беларуси было произведено 161 попытку незаконного пересечения". "Против 34 иностранцев сотрудники пограничной службы вынесли решение об обязательстве покинуть территорию Республики Польша. Также в вечерние часы зафиксировано две попытки пересечения границы", - указали прикоронники Польши.

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток штурма. 16 ноября мигранты агресивно себя вели, подойдя вплотную к границе, бросали камни в польских силовиков, ранив нескольких.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.