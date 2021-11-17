Миллионная растрата зерна Госрезерва: расследование завершено

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Расследование по делу о растрате зерна Государственного агентства резерва Украины на сумму более 3,2 млн гривен завершено. Среди фигурантов дела, в частности, исполняющий обязанности директора одного из филиалов государственного предприятия “Ахтырский комбинат хлебопродуктов” Госрезерва Олег Краснокутский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию САП.

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“16 ноября 2021 года прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, и открытии материалов троим подозреваемым в деле о растрате зерна на сумму свыше 3,2 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что речь идет об исполняющем обязанности директора одного из филиалов государственного предприятия “Ахтырский комбинат хлебопродуктов” Государственного агентства резерва Украины, исполняющем обязанности начальника производственно-технической лаборатории филиала и исполняющем обязанности мастера смены элеватора филиала.

“На сегодня материалы уголовного производства открыты троим подозреваемым и их защитникам для ознакомления”, — отмечается в сообщении.

Суть дела

В рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2020 года глава филиала Государственного агентства резерва Украины совместно с другими соучастниками совершили растрату вверенного им зерна подсолнечника, путем бесплатного вывоза такого имущества с территории филиала в пользу третьих лиц без ведома и разрешения владельца имущества.

“Соучастники были пойманы "на горячем“ во время вывоза имущества с территории филиала и, благодаря своевременно принятым правоохранителями мерам, удалось предотвратить безвозвратную утрату имущества, переданного на хранение”, — говорится в сообщении.

22 ноября 2020 года было сообщено о подозрении исполняющему обязанности директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области.

В начале декабря — исполняющему обязанности мастера смены элеватора филиала государственного предприятия “Ахтырский комбинат хлебопродуктов” Государственного агентства резерва Украины.

15 декабря 2020 года сообщено о подозрении третьему участнику преступной схемы — исполняющему обязанности начальника производственно-технической лаборатории филиала государственного предприятия “Ахтырский комбинат хлебопродуктов” Государственного агентства резерва Украины.

Действия всех трех подозреваемых по делу квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК, совершенные в соучастии.

Дополнение

Национальное антикоррупционное бюро Украины предотвратило растрату зерновых и масличных культур на государственном предприятии “Ахтырский КХП” (филиал “Хлебная база”) Государственного агентства резерва Украины в Сумской области на 6 млн грн.