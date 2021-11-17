Карантин для "желтой" зоны хотят усилить: будет касаться вакцинации

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины намерено усилить карантин в ”желтых" зонах. Как заявил во время брифинга в среду глава Минздрава Виктор Ляшко, в "желтой" зоне планируют ввести правило относительно полного курса вакцинации, как для работников, так и для посетителей заведений, пишет УНН.

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“В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом“ уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей”, — заявил Ляшко.

Детали

В то же время Ляшко отметил, что около 600 тысяч украинцев еще не получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

Однако, он добавил, что по состоянию на сегодня в Украине 40% взрослых украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. В городе Киеве уже достигли отметки 50% жителей столицы с двумя дозами.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 3,26 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 ноября, — более 18 тысяч, что больше против показателя днем ранее. Высокий показатель летальных исходов за сутки - 769.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили уже 9 миллионов человек. При этом в целом сделали 21,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых — 294 тысячи, большинство сделано второй дозой.