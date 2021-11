Instagram начал требовать видеоселфи для идентификации личности

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Социальная сеть Instagram начала просить пользователей сделать видеоселфи для подтверждения личности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Чтобы подтвердить свою личность, пользователь должен сделать видеоселфи, демонстрирующее лицо с разных сторон.

Как отмечают, разработчики соцсети начали тестировать функцию идентификации еще в прошлом году, но столкнулись с техническими проблемами. Однако в ноябре этого года несколько пользователей сообщили, что Instagram запросил их видеоселфи для проверки личности.

На официальной странице в Instagram представители социальной сети отметили, что такую функцию ввели для избежания ботов. Проверку будут осуществлять только в случае "подозрительной активности". Например, если пользователь быстро поставил много лайков или подписался на множество аккаунтов за секунды.

One of the ways we use video selfies is when we think an account could be a bot. For example, if the account likes lots of posts or follows a ton of accounts in a matter of seconds, video selfies help us determine if there's a real person behind the account or not.