ВР уточнила полномочия БЭБ

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в административного и уголовного законодательства по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины" (3959-1), передает корреспондент УНН.

“За” принятие документа проголосовали 296 народных депутатов.

Детали

Как пояснили инициаторы законопроекта, документ определяет законодательную основу для создания и реализации отдельных задач независимого государственного правоохранительного органа, который в том числе должен выполнять функции аналитической оценки, предотвращения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности.

Согласно закону, органом, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства, является Бюро экономической безопасности Украины. Детективы органов Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных некоторыми экономическими статьями Уголовного кодекса Украины.

В Уголовном кодексе Украины ужесточаются санкции за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Законом предусмотрена административная ответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к БЭБ.

За непредоставление информации Бюро экономической безопасности Украины или предоставление заведомо недостоверной информации предусмотрен штраф от 250 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 4250 до 6800 гривен. За повторные такие нарушения в течение года предусмотрен штраф от 400 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 6800 до 10200 гривен.

Законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что посягательство на жизнь директора Бюро экономической безопасности Украины наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В КПК также закреплены полномочия для осуществления оперативными подразделениями БЭБ негласных следственных (розыскных) действий, а также предлагаются другие изменения для надлежащего досудебного расследования уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Бюро.