Пограничники уже проверили почти миллион COVID-сертификатов и обнаружили 1,7 тысячи подделок

КИЕВ. 17 ноября. УНН. С начала введения проверок подлинности сертификатов о вакцинации пограничники обнаружили уже 1,7 тысячи подделок. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления организации пограничного контроля ГПСУ, генерал-майор Юрий Лысюк, пишет УНН.

По состоянию на сегодня количество проверенных с 21 августа пограничниками сертификатов о вакцинации составляет почти один миллион.

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"Всего с начала мероприятий нами проверено 940 тысяч сертификатов, выявлено из них недействительных - 1 тысячу 700. Направлено 11 сообщений по ст. 358. ч. 4 (за поддельные сертификаты) за прошедшие сутки. С 00:00 28 сентября выявлено 594 поддельных сертификата о вакцинации”, - сообщил Лысюк.

Только за прошедшие сутки пограничники проверили 10 тысяч сертификатов, просканировав их с помощью специального программного обеспечения, а за прошедшую неделю они проверили свыше 79 тысяч сертификатов.

Дополнение

По данным полиции, уже открыто более тысячи уголовных производств по COVID-сертификатам, более 90% из этих производств касаются подделки документов. Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или по номеру 102.