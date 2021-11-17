Оккупанты опять обстреляли Невельское: повреждены и разрушены дома. Полиция проводит проверку

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня ночью оккупанты второй раз за неделю обстреляли село Невельское в Покровском районе Донецкой области. Повреждены семь домов, два из них разрушены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

Детали

"Утром, в 6:45, в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в 2:30 село Невельское подверглось обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки. Правоохранители осматривают поселок, документируют последствия обстрела и выясняют, какая помощь нужна местным жителям.

По состоянию на 11:00 зафиксировано повреждение семи домов, два из которых разрушены. Жертв среди населения нет. Проверка продолжается.

Добавим

Решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Статья предусматривает лишение свободы от восьми до 12 лет.

Это уже второй удар боевиков по этому селу за последнюю неделю. В воскресенье, 14 ноября, в результате обстрела Невельского были повреждены девять домов.

Напомним

В течение прошлых суток, 16 ноября, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.