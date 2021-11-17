Парламентская ВСК займется коррупцией на реконструкции исторических зданий Одессы

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Народные депутаты Украины в составе Временной следственной комиссии займутся вопросом коррупции при реконструкции исторических зданий Одессы. Об этом журналистам УНН рассказал народный депутат из “Слуги народа” Алексей Леонов.

Он подчеркнул, что эта тема требует спецрасследований.

Цитата:

“Я зарегистрировал ВСК по коррупционным схемам, и конечно же, один из вопросов, которым будет заниматься ВСК — это коррупция, связанная с реконструкцией исторических зданий, их фасадов и ремонтами Одессы в целом (...) Сейчас есть 4 больших музея, на реставрацию которых уже выделены деньги, поэтому вопрос очень актуален. Да и в целом — тема коррупции в Одессе — больная, а сохранение Одесской архитектуры — приоритетно”, — считает Леонов.

Леонов уточнил, что ВСК будет расследовать, в частности, коррупционные схемы, которые в свое время возглавлял Руслан Тарпан — одиозный одесский бизнесмен-реставратор, который сейчас находится в бегах и объявлен в розыск по линии Интерпола.

“Он (Тарпан — ред.) в розыске, и уголовное дело по "Глубоководному выпуску“ в работе (...) Помимо тех объектов, которые делались плохо, есть объекты, на которые выделялись денежные средства, а по итогу ничего не делалось. В этих коррупционных схемах местная власть принимала участие совместно с Тарпаном”, — заявил нардеп.

Напомним

Фирмы, связанные с Тарпаном, прославились в реставрационных делах. В частности, директора компании “Укрспецпроект” и иже с ними (“Арт-проект”, “Реставратор-1946” и “Чхоллима” — ред.) обвиняют в сговоре, проведении незаконных реставрационных работ исторического здания в Одессе — дома Руссова. Служебным лицам “Укрспецпроекта” также вменяют растрату бюджетных средств в размере 5 млн грн.

Добавим

Компании, аффилированные с Тарпаном, до сих пор продолжают принимать участие в тендерах на реконструкцию зданий Одесского региона и в частности Одессы. По словам экспертов, только НАБУ может этому помешать.

Однако в бюро до сих пор даже не арестовали фирмы, которые непосредственно причастны к Тарпану и принимали участие в его схемах, например — компанию “Ремерцентр”.