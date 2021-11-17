Суд в отношении лидера "активакцинаторов" Стахива: под зданием собрались люди, которые против вакцинации

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Галицком районном суде Львова, где должно сегодня отояться заседание по избранию меры пресечения лидеру так называемых "антивакцинаторов" Остапу Стахиву, пришли его сторонники и противники, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, возле суда собрались люди, которые выступают против вакцинации. Также есть группа националистов, выкрикивающая: ”Долой российскую агентуру".

К зданию суда стянули правоохранителей.

Заседание по избранию меры пресечения должно было начаться сегодня в 12:15.

Дополнение

Служба безопасности Украины заявила, что блокировала антиукраинскую сеть, члены которой под лозунгами “антивакцинации" призвали к захвату власти. Лидеру так называемых “антивакцинаторов” Остапу Стахиву объявили о подозрении.