Суд в отношении лидера "активакцинаторов" Стахива: под зданием собрались люди, которые против вакцинации
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Галицком районном суде Львова, где должно сегодня отояться заседание по избранию меры пресечения лидеру так называемых "антивакцинаторов" Остапу Стахиву, пришли его сторонники и противники, передает корреспондент УНН.
Детали
В частности, возле суда собрались люди, которые выступают против вакцинации. Также есть группа националистов, выкрикивающая: ”Долой российскую агентуру".
К зданию суда стянули правоохранителей.
Заседание по избранию меры пресечения должно было начаться сегодня в 12:15.
Дополнение
Служба безопасности Украины заявила, что блокировала антиукраинскую сеть, члены которой под лозунгами “антивакцинации" призвали к захвату власти. Лидеру так называемых “антивакцинаторов” Остапу Стахиву объявили о подозрении.