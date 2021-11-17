Тысяча за вакцинацию: Корниенко видит принятие законопроекта за основу уже на этой неделе

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Проект закона № 6297 по стимулированию вакцинации может быть проголосован уже в четверг. Об этом сообщил журналистам в кулуарах первый вице-спикер парламента, член политсилы “Слуги народа” Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

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“Есть надежда на то, что мы на этой неделе проголосуем в первом чтении, в четверг, например, если сегодня комитет пройдет, то можно в принципе в первом чтении проголосовать”, - сказал Корниенко.

Детали

По мнению первого вице-спикера, ко второму чтению к законопроекту будет подано “много правок”.

“Это поддержка в первую очередь индустрий, которые пострадали, а не прямая стимуляция вакцинации, потому что, мне кажется, прививаться люди должны не за деньги”, - добавил он.

Контекст

В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, которые пострадали из-за введения карантина для противодействия коронавируса. Как заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, с 19 декабря через приложение “Дія”, каждый, кто прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тысячу гривен.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что тысячу гривен за прохождение вакцинации получат все украинцы, которые прошли полный курс прививок любой доступной в Украине вакциной.