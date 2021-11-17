Мужчина бросался на силовиков с топором и угрожал взорвать дом: ему может "светить" пожизненное

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Белой Церкви Киевской области 55-летний мужчина угрожал взорвать дом, а также бросался на полицейских с топором. Со штурмом дома его задержали. За содеянное мужчине может грозить пожизненное заключение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киевской области.

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“Вечером 16 ноября в полицию обратился житель Белой Церкви и сообщил, что его 55-летний дядя ведет себя крайне агрессивно. На месте происшествия правоохранители установили, что злоумышленник находится в квартире с ножом и топором в руках, ругается и обещает нанести вред окружающим”, - говорится в сообщении.

Детали

Патрульные пытались зайти в дом с помощью штурмового щита, однако мужчина начал бросать стеклянные банки в сторону сотрудников полиции, высказывал угрозы убийством, сокращал дистанцию и замахивался топором, несколько раз попав в штурмовой щит.

Впоследствии на место происшествия прибыли сотрудники полка особого назначения полиции Киевской области, провели штурм дома и задержали мужссину в порядке ст. 208 Уголовног процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит заключение на срок от десяти до пятнадцати лет или даже пожизненное лишение свободы.

Напомним

В Киеве мужчина выпал из окна восьмого этажа, выжил и, несмотря на травмы, бросался камнями в патрульных и медиков.