Дело расстрелов на Майдане: завершено следствие в отношении Януковича

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины Виктора Януковича и 9 должностных лиц в деле об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено, пишет УНН со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

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“Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины и 9 должностных лиц, 18-20 февраля 2014 года организовавших силовое противодействие митингующим в центре столицы”, — информирует пресс-служба ОГП.

Детали

Поскольку бывшие высокопоставленные лица с 2014 года скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование осуществлялось по заочной процедуре. Сейчас стороне защиты сообщено о завершении и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования. Отмечается, что после ознакомления защитников с материалами дела, обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о рассмотрение дела in absentia.

Так, расследованием было установлено, что бывшие Президент, председатель Службы безопасности, министр внутренних дел, руководитель ГУ МВД в Киеве и их заместители, командующий внутренних войск МВД, министр обороны Украины, командир столичного полка милиции особого назначения “Беркут” хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента.

“Превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований, они организовали применение сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов”, — сообщают в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что членами преступной группы во главе с экс-президентом в первой половине дня 18 февраля 2014 года организован силовой разгон участников уличного шествия к Верховной Раде в поддержку голосования за возвращение к конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента Украины.

Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под видом “антитеррористической операции”. А утром 20 февраля — расстрел митингующих сотрудниками “черной роты” Беркута и вооружение “титушек” огнестрельным оружием.

Такие действия, по выводам ОГП, привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен материальный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

“Подозреваемым инкриминировали организацию совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта (ч. 3 Ст. 28, Ст. 340; Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, Ч. 3 Ст. 365; Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, П. П. 1, 5, 12 Ч. 2 Ст. 115, Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, Ч. 2 Ст. 15, П. П. 1, 5, 12 Ч. 2 Ст. 115; Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, Ч. 2 Ст. 121, Ч. 3 Ст. 28, Ч. 3 Ст. 27, Ч. 3 Ст. 258 УК Украины)”, — отмечают в Офисе Генпрокурора.

Дополнение

Янукович - фигурант нескольких дел. В одной из них уже есть приговор: по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, с. 5 ст. 27, с. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.

Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья.

В начале ноября Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.