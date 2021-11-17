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Наводнения в Канаде и США: есть погибшая и пропавшие без вести

Наводнения в Канаде и США: есть погибшая и пропавшие без вести

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Канаде в результате наводнения погиб по меньшей мере один человек. Еще двое пропали без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian и Sky News.

Детали

Недалеко от Лиллуэта, на северо-восток от канадского Ванкувера, в результате оползня погибла женщина. Еще двое человек пропали без вести. Среди них - 59-летний мужчина, которого в грузовике унесло в затопленное поле.

Ливни разрушили железнодорожные пути и заблокировали дорогу к порту Ванкувера, крупнейшему в Канаде. Это может негативно повлиять на поставки зерна, угля и поташа. Также закрыли нефтепровод TransMountain, который транспортирует 300 тыс. баррелей нефти в сутки.

Сотни людей эвакуировали из небольшого городка Сумас, американский штат Вашингтон. Там вода повредила примерно 75% домов.

Кроме того, в Вашингтоне из-за непогоды осталось без света более 50 тыс. человек. Губернатор штата Джей Инсли объявил чрезвычайное положение в 14 округах.

Напомним

Ливни всколыхнули часть Канады и северо-запад США в воскресенье, 14 ноября. Непогода вызвала оползни, сотни автомобилей оказались в ловушке.

Источник: УНН
Теги: США, Канада, ливни, оползень
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