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Корниенко предполагает, что “ресурсный” законопроект могут проголосовать уже завтра

Корниенко предполагает, что “ресурсный” законопроект могут проголосовать уже завтра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада может принять налоговый, или так называемый ресурсный, законопроект № 5600 во втором чтении в четверг. Об этом сообщил журналистам в кулуарах первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Мы решили более логично в четверг разместить этот закон, я думаю, завтра он будет одним из первых на повестке дня. Дискуссия по этому закону была серьезной, неоднократно она продолжалась по различным поднаправлениям этого закона. Я думаю, этот день можно провести последние консультации", - сказал Корниенко.

“Я думаю, он может растянуться больше двух часов, но теоретически в четверг у нас есть 4 часа, теоретически можно успеть”, - добавил он.

Детали

На вопрос о том, почему сегодня законопроект стоит в конце повестки дня, вице-спикер отметил, что “среда - не всегда удачный день”, в частности, из-за более низкой явки нардепов.

Добавим

Ранее Рада решила рассматривать налоговый законопроект № 5600 по специальной сокращенной процедуре, что позволяет рассматривать не все предоставленные поправки, а только приоритетные.

По мнению нардепа от “Слуги народа”, главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в Верховной Раде будет довольно жаркая дискуссия о “ресурсном” законопроекте № 5600.

Источник: УНН
Теги: ВР, налоги, Александр Корниенко
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