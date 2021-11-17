Корниенко предполагает, что “ресурсный” законопроект могут проголосовать уже завтра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада может принять налоговый, или так называемый ресурсный, законопроект № 5600 во втором чтении в четверг. Об этом сообщил журналистам в кулуарах первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

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“Мы решили более логично в четверг разместить этот закон, я думаю, завтра он будет одним из первых на повестке дня. Дискуссия по этому закону была серьезной, неоднократно она продолжалась по различным поднаправлениям этого закона. Я думаю, этот день можно провести последние консультации", - сказал Корниенко.

“Я думаю, он может растянуться больше двух часов, но теоретически в четверг у нас есть 4 часа, теоретически можно успеть”, - добавил он.

Детали

На вопрос о том, почему сегодня законопроект стоит в конце повестки дня, вице-спикер отметил, что “среда - не всегда удачный день”, в частности, из-за более низкой явки нардепов.

Добавим

Ранее Рада решила рассматривать налоговый законопроект № 5600 по специальной сокращенной процедуре, что позволяет рассматривать не все предоставленные поправки, а только приоритетные.

По мнению нардепа от “Слуги народа”, главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в Верховной Раде будет довольно жаркая дискуссия о “ресурсном” законопроекте № 5600.