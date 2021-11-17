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Кабмин выделил около 25 млн грн на закупку кислородных концентраторов

Кабмин выделил около 25 млн грн на закупку кислородных концентраторов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины выделил почти 25 млн грн для Донецкой области на дополнительную закупку 535 кислородных концентраторов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, пишет УНН.

Цитата:

“Правительство выделило сегодня 33 млн грн для Донецкой и Одесской областям. Почти 25 млн грн будет направлено для Донецкой области на дополнительную закупку 535 кислородных концентраторов”, — написал Шмигаль в своем Telegram-канале.

Детали

Также, по его словам, 8,5 млн грн будет направлено на реконструкцию и закупку медоборудования для инфекционного отделения Ананьевской многопрофильной больницы в Одесской области.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что количество больных на “Дельта”-штамм коронавируса пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, увеличилось в четыре раза, по сравнению с предыдущими штаммами вируса.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что ситуация с медицинским кислородом в больницах Одессы остается сложной. На утро 8 ноября в городе не было даже необходимого суточного объема.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Одесса и Одесская область, Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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