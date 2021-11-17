"Тысяча Зеленского": Шмыгаль говорит, рассчитывать может около 6 тысяч владельцев бизнеса

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В программе по 1 тысяче гривен всем полностью вакцинированным гражданам смогут принять участие примерно 6 тысяч субъектов бизнеса. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

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"Примерно 6 тысяч субъектов бизнеса по всей стране смогут принять участие в программе“, — сказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, средства в 1 тыс. гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через “Дія”.

"Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатр, театр, на концерт, на занятия спортом и путешествия по Украине поездом или самолетом и тому подобное. Программа заработает с 19 декабря и будет действовать в этом году и до конца следующего“, — рассказал Шмигаль.

Он добавил, что 3 млрд грн направляется на программу в этом году и еще 3 млрд грн — в начале следующего с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета.

Добавим

С начала 2021 года количество ФЛП в Украине выросло: в январе их насчитывалось 1 900 012, а по состоянию на июнь — 1 931 803. Начали свою деятельность 44 тысячи новых физлиц - предпринимателей, а еще 12 тысяч ФЛП закрылись.

Дополнение

В Украине разрабатывают новые программы поддержки для бизнеса и граждан, которые пострадали из-за введения карантина для противодействия коронавируса. Как заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, с 19 декабря через приложение “Дія”, каждый, кто прошел полный курс вакцинации, сможет получить 1 тысячу гривен.

Пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что тысячу гривен за прохождение вакцинации получат все украинцы, которые прошли полный курс прививок любой доступной в Украине вакциной.