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Опрос: 71% украинцев считают ограничения для невакцинированных нарушением прав

Опрос: 71% украинцев считают ограничения для невакцинированных нарушением прав

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Более 70% украинцев считают, что ограничения для непривитых от коронавируса людей — нарушение прав. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, информирует УНН.

Детали

71% опрошенных украинцев считают нарушением прав введение ограничений для невакцинированных людей.

26% имеют противоположное мнение. Больше всего таких в Киеве, среди самых старших респондентов и тех, кто уже вакцинировался.

В то же время 49% не поддерживают политиков, которые не вакцинировались от коронавируса, 35% — безразлично к этому относятся, а 14% — поддерживают таких деятелей.

Больше всего противников политиков-антивакцинаторов среди жителей столицы, самых старших и тех, кто уже вакцинировался, или же хочет сделать прививку.

Добавим

Опрос проводили с 10 по 13 ноября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).

Всего опросили 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним

В течение 16 ноября в Украине вакцинировали от COVID-19 294 855 человек. Одну дозу ввело 114 029 людей, полностью иммунизировано — 180 826.

Источник: УНН
Теги: опрос, Украина, вакцина, Коронавирус
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