Сегодня это нелегалы, а завтра - диверсанты: Кулеба объяснил опасность “спецоперации” Лукашенко и Путина

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Искусственно созданный на польско-белорусской границе так называемый “мигрантский кризис” меньше всего угрожает Украине притоком нелегальных мигрантов. Опасность в другом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире “Сніданку з 1+1”, пишет УНН.

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“Меньше всего он ("мигрантский кризис“ — ред.) опасен тем, что мигранты попадут (на территорию Украины — ред.), потому что их все равно можно задержать и вернуть в страну, из которой они пришли. Но сам факт использования границы для нелегального, тайного пересечения — сегодня этим пользуются мигранты, а завтра этим могут воспользоваться какие-то диверсионные группы, которые заходят в Украину по российским приказам, например, из Беларуси, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине”, — сказал министр.

Детали

Он сообщил, что Украина сейчас работает с партнерами, в частности в формате Люблинского треугольника, чтобы противодействовать этой “спецоперации Путина и Лукашенко”.

Кроме того, Кулеба объяснил факт того, что украинско-белорусскую границу ранее не укрепляли тем, что, по его мнению, в Украине никогда не было ни одного человека, который мог бы себе представить ситуацию, когда Беларусь станет угрозой для Украины.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали. Потом было еще несколько попыток штурма. 16 ноября мигранты агресивно себя вели, подойдя вплотную к границе, бросали камни в польских силовиков, ранив нескольких.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.