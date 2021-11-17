Каждый второй украинец поддерживает обязательную вакцинацию учителей и медиков – опрос

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Более половины украинцев считают, что представители определенных сфер должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы “Рейтинг”, информирует УНН.

Детали

55% опрошенных украинцев поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителей, медиков, государственных служащих), 35% — против этого.

Запрет на посещение общественных заведений без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против — 53%.

Запрет на использование общественного транспорта поддерживают почти 30%, не поддерживают — 65%.

В целом обязательную вакцинацию представителей определенных сфер, а также пребывание в общественных местах только с COVID-сертификатом или тестом больше поддерживают старшие респонденты, жители Киева и центральных областей, а также те, кто имеют прививки или лояльны к вакцинации.

46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались от COVID-19 (одной или двумя дозами). 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% — не готовы. Важно понимать, что опросили только взрослых, тогда как официальную статистику количества вакцинированных выводят среди всего населения.

В течение последнего месяца возросло количество тех, кто сделал прививку (с 36 до 46%). Среди тех, кто не хочет вакцинироваться, больше молодежи.

Добавим

Опрос проводили с 10 до 13 ноября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров).

Всего опросили 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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