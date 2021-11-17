Одесская ОГА потратит 35 млн грн на строительство сельского спортзала

КИЕВ. 17 ноября. УНН. 35,5 миллионов гривен потратит департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА на новый спортзал в селе Теплица Арцизского района. Как передает УНН, соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок Prozorro.

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Здание будет двухэтажным, с тремя входами, которые будут оборудованы пандусами для маломобильных групп людей. В новом зале построят собственную котельную, рядом появится стоянка. Объект должен быть закончен к осени будущего года.

Напомним, что Визирский сельсовет, что под Одессой, потратит 73 миллиона гривен на стадион.