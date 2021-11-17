От НДС освободили ввезенное оборудование для производства антиковидных вакцин

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины освободил от налогообложения перечень оборудования для производства вакцин или лекарств для профилактики COVID-19, которые ввозятся в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

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“Кабинет министров Украины дополнил перечень товаров, направленных на предотвращение COVID-19, отдельным оборудованием для производства вакцин и лекарственных средств для профилактики коронавирусной болезни COVID-19, операции с ввоза которого на таможенную территорию Украины освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что фармацевтические производители лекарственных смогут ввозить оборудование для своих производств по льготным условиям. Это будет способствовать, в частности, организации производства вакцин в Украине, расширению количества необходимых препаратов для профилактики коронавирусной болезни, производимых в Украине, и увеличению объемов их производства.

“Мы должны быть готовы и к следующим возможным волнам COVID-19, и к любым другим заболеваниям. И независимыми от других стран мы сможем стать благодаря современному производству лекарственных средств", — объясняет первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, благодаря принятому Кабмином постановлению фармпроизводители смогут импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19, с государственными льготами и освобождением этого оборудования от налогообложения.

“Так мы сможем наладить собственное производство и вакцин, и других, например, антибактериальных препаратов, которые необходимы пациентам”, — добавил он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что украинскую вакцину от COVID-19 тестируют на мышах в Польше.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в мире сформировался конкурентный рынок вакцин от COVID-19, поэтому Украине эффективнее закупить вакцины, ведь на создание отечественной уйдет слишком много времени.

В октябре прошлого года тогда еще министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы.

В октябре 2020 года Зеленский анонсировал создание украинской вакцины от коронавирус.