Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,41 0,0762  EUR: 30,03 -0,1202 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
9060

От НДС освободили ввезенное оборудование для производства антиковидных вакцин

От НДС освободили ввезенное оборудование для производства антиковидных вакцин

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины освободил от налогообложения перечень оборудования для производства вакцин или лекарств для профилактики COVID-19, которые ввозятся в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Цитата:

“Кабинет министров Украины дополнил перечень товаров, направленных на предотвращение COVID-19, отдельным оборудованием для производства вакцин и лекарственных средств для профилактики коронавирусной болезни COVID-19, операции с ввоза которого на таможенную территорию Украины освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что фармацевтические производители лекарственных смогут ввозить оборудование для своих производств по льготным условиям. Это будет способствовать, в частности, организации производства вакцин в Украине, расширению количества необходимых препаратов для профилактики коронавирусной болезни, производимых в Украине, и увеличению объемов их производства.

“Мы должны быть готовы и к следующим возможным волнам COVID-19, и к любым другим заболеваниям. И независимыми от других стран мы сможем стать благодаря современному производству лекарственных средств", — объясняет первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

По его словам, благодаря принятому Кабмином постановлению фармпроизводители смогут импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19, с государственными льготами и освобождением этого оборудования от налогообложения.

“Так мы сможем наладить собственное производство и вакцин, и других, например, антибактериальных препаратов, которые необходимы пациентам”, — добавил он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что украинскую вакцину от COVID-19 тестируют на мышах в Польше.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в мире сформировался конкурентный рынок вакцин от COVID-19, поэтому Украине эффективнее закупить вакцины, ведь на создание отечественной уйдет слишком много времени.

В октябре прошлого года тогда еще министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы.

В октябре 2020 года Зеленский анонсировал создание украинской вакцины от коронавирус.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.