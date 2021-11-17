Правительство одобрило соглашение с Италией о признании водительских прав

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене водительскими правами, передает корреспондент УНН.

Детали

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Украина и Италия будут признавать и обменивать водительское удостоверение на основе принципа взаимности. Обмен будет осуществляться без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов.

Дополнение

Министр внутренних дел Денис Монастырский провел встречу с французским коллегой, министром внутренних дел Франции Жеральдом Дерманеном. Стороны договорились усилить взаимодействие в противодействии организованной преступности, наркотрафику и правонарушениям в киберпространстве.