Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,41 0,0762  EUR: 30,03 -0,1202 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
В Украине с начала года полиомиелит обнаружили уже у 20 детей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8415

Правительство одобрило соглашение с Италией о признании водительских прав

Правительство одобрило соглашение с Италией о признании водительских прав

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене водительскими правами, передает корреспондент УНН.

Детали

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Украина и Италия будут признавать и обменивать водительское удостоверение на основе принципа взаимности. Обмен будет осуществляться без необходимости прохождения соответствующего практического и теоретического экзаменов.

Дополнение

Министр внутренних дел Денис Монастырский провел встречу с французским коллегой, министром внутренних дел Франции Жеральдом Дерманеном. Стороны договорились усилить взаимодействие в противодействии организованной преступности, наркотрафику и правонарушениям в киберпространстве.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Италия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.