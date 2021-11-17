В Украине обнаружили 11 различных вариантов "Дельта" штамма

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Украине обнаружили 11 различных вариантов коронавируса штамма “Дельта”. Как заявили в Институте молекулярной биологии и генетики, соответствующие штаммы родом из США, Великобритании и других стран Европы, а также из Африки, передает УНН.

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“Почти у 60” образцов — “материнский” вариант дельты B.1.617.2, Т. Н. Индийский. В то же время ученые обнаружили еще 10 других вариантов штамма Дельта, которые происходят из США, из Великобритании и других стран Европы, а также из Африки“, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в октябре ученые ИМБГ исследовали 75 образцов, собранные Центром общественного здоровья Минздрава Украины в конце сентября (из Черкасской обл. — 5 образцов; Черновицкой — 1; Ивано-Франковской — 13; Киевской — 1; Львовской — 7; Полтавской — 9; Ровенской — 6; Тернопольской — 4; Запорожской — 2, г. Северодонецк, Луганская область — 27). Исследование проведено по заказу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что в июне-августе 2021 г. штамм “Дельта” был обнаружен лишь в половине исследуемых образцов, остальные — штамм “Альфа”, т. н. британский, который начал широко распространяться в начале 2021 года.

“Мутированные варианты штамма Дельта отличаются критическими изменениями в участках вируса, отвечающие за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека. То есть они быстрее распространяются. Существующие вакцины действенны против этих штаммов”, — пояснял руководитель проекта, директор Института молекулярной биологии и генетики, академик Михаил Тукало.

Добавим

Эпидемиологи замечают, что некоторые мутации коронавирусов не могут выжить, а другие ускоряют передачу вируса. В частности, штамм “Дельта-плюс” или AY.4.2 возникает из-за мутации Дельта-варианта коронавируса SARS-CoV-2.

Защититься от него поможет вакцинация и индивидуальные средства защиты.



Тем временем, в Украине зафиксировано уже 3,26 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 16 ноября, — более 18 тысяч, что больше против показателя днем ранее. Высокий показатель летальных исходов за сутки — 769.