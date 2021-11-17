Электроэнергия из возобновляемых источников должна стать шагом в будущее Украины, здесь важно понимание между правительством и бизнесом - UBTA

КИЕВ. 17 ноября. УНН. UBTA обратился с официальным письмом с просьбой урегулировать погашение кредитной задолженности госпредприятия “Гарантированный покупатель” перед инвесторами производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ), сообщили в пресс-службе Ассоциации, передает УНН.

К Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) обратилась компания “ДТЭК ВИЭ”, которая является членом ассоциации, с просьбой о поддержке и защите своих законных интересов производителя электроэнергии из возобновляемых источников.

Ассоциация, которая представляет и защищает интересы украинского бизнеса, стала на защиту одного из своих членов, именно поэтому было направлено письмо, в котором руководство обращается к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Дениса Шмыгаля и и.о. руководителя ГП “Гарантированный покупатель” Вадиму Улиде относительно ситуации вокруг признаков дискриминационного отношения при погашении задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ, отметили в UBTA.

Там напомнили, что в начале лета 2020 года правительство Украины подписало с производителями “зеленой” электроэнергии Меморандум о взаимопонимании относительно урегулирования проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики.

Согласно условиям Меморандума, Украина как государство взяла на себя обязательства по обеспечению погашения задолженности госпредприятия “Гарантированный покупатель” перед инвесторами ВИЭ, которая образовалась в период с августа 2020 года по декабрь 2021 года включительно.

По состоянию на 15 ноября задолженность “Гарантированного покупателя” перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляла 28,5 млрд гривен.

Для погашения этой задолженности государственная НЭК “Укрэнерго” выпустила зеленые еврооблигации на сумму 825 млн долларов. В свою очередь, Кабинет министров Украины предоставил этим еврооблигациям государственную гарантию Украины и поручил Министерству энергетики, “Гарантированному покупателю” и “Укрэнерго” обеспечить направление этих средств всем производителям электроэнергии из ВИЭ пропорционально.

11 ноября “Гарантированный покупатель” осуществил перечисление 19,3 млрд гривен инвесторам в ВИЭ, и по состоянию на 15 ноября на счета производителей электроэнергии из ВИЭ поступило 16,3 млрд гривен.

Однако распределение этих средств было осуществлено настолько непропорционально, что содержит признаки предвзятости, ведь “ДТЭК ВИЭ” стала единственной компанией, которая не получила ни одного платежа от “Гарантированного покупателя”.

В Ассоциации считают недопустимым дискриминационное отношение к любой из своих компаний-членов. Именно поэтому обращаются к властям в письме с просьбой предоставить обоснование относительно отсутствия осуществления выплат задолженности.

“UBTA, как платформа взаимодействия между властью и бизнесом, где каждая сторона имеет возможность эффективно коммуницировать друг с другом, поддерживает диалог и решение конфликтных ситуаций в сотрудничестве. Главным залогом развития бизнеса является совместная работа украинского правительства с предпринимателями, что позволит обеспечить соблюдение национальных интересов Украины”, - комментирует Дмитрий Лось, председатель Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA).