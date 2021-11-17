В Кабуле прогремело два взрыва: есть погибшие и раненые

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня на западе Кабула, столицы Афганистана, произошло два взрыва. Погибло по меньшей мере четыре человека, пострадало шестеро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aamaj News.

Детали

Первый взрыв прогремел в районе Даште-Барчи — в автомобиль подложили взрывчатку. По данным очевидцев, он привел к трем жертвам.

Второй произошел в районе Дехбури. На территории полицейского участка тоже с помощью взрывчатки подорвали автомобиль. Очевидцы говорят о семи жертвах. Однако представитель министерства внутренних дел Саид Хосте отметил, что погиб один мирный житель. Кроме того, шесть человек получили ранения, среди них трое женщин.

Пока что ни одна группировка не взяла ответственность за теракты.

Напомним

13 ноября на западе Кабула с помощью магнитной мины подорвали автомобиль. В результате погиб один человек, двое пострадали.

Добавим

После того, как талибы захватили Афганистан в августе этого года, количество нападений боевиков группировки “Исламское государство” выросло. Этот рост, вероятно, обусловлен конфликтом между двумя экстремистскими организациями.

"ИГ" сохраняет значительное присутствие в восточной провинции Нангархар и считает талибов своим врагом.