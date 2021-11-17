В Украине вскоре появится препарат для лечения коронавирусной инфекции

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Израильские ученые разработали новейший препарат, который путем ингаляции лечит коронавирусную инфекцию. Специальный раствор применяется для лечения утренней стадии и предотвращает тяжелое вирусное заболевание. Через дыхательные пути с помощью ингаляции он на 99 процентов уменьшает вирусную или патогенную нагрузку на организм человека и стабилизирует работу иммунной системы. Имеет регистрацию в Израиле и, по информации нашей редакции, вскоре будет зарегистрирован в Минздраве Украины как медицинское изделие.

Детали

Препарат активно применяется для сохранения работы критической инфраструктуры Израиля и по словам ученых, в скором времени будет доступен для всех граждан мира.

Ученые подчеркивают — израильский препарат может применяться для лечения всех форм тяжести коронавируса и даже может использоваться вместе с кислородными концентраторами и аппаратами ИВЛ.

Как работает препарат

Исследователи объясняют — медицинское изделие работает очень просто. Раствор попадает в дыхательные пути через небулайзер (стационарный или переносной, — ред.).

По их словам, химико-физическое действие препарата направлено на прямое уничтожение любого патогена в месте его наибольшего скопления на слизистых оболочках человека в дыхательных путях и не допускает репликации вируса, не позволяя болезни перейти в более тяжелую стадию.

Общее количество пациентов, при лечении которых применялся препарат составило 90 человек. За первые 24 часа у пациентов улучшились общие показатели жизнедеятельности, существенно снизились признаки вирусного заболевания.

Не развивалось воспаление легких, наблюдалась нормализация показателей температуры тела и сатурации крови. Препарат показал высокую эффективность на ранней стадии лечения коронавирусных инфекций.

Также его использование предотвратило переход средней тяжести течения болезни в тяжелую или критическую формы. Побочные реакции при применении препарата зафиксированы не были. Общий срок лечения больных сократился в 2-3 раза до 7-12 дней.

Добавим

Как отмечают украинские врачи, раннее лечение COVID-19 может уберечь украинцев от тяжелых форм коронавируса.



В то же время препараты, которые бы помогали раннему лечению COVID-19 в настоящее время в протоколе Минздрава отсутствуют.