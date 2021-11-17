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Под Львовом грузовик столкнулся со школьным автобусом: пострадали восемь детей

Под Львовом грузовик столкнулся со школьным автобусом: пострадали восемь детей

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня утром во Львовской области грузовик столкнулся со школьным автобусом, в результате чего пострадало восемь несовершеннолетних. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции.

Детали

Авария произошла примерно в 08:30 возле села Бышев Червоноградского района.

За рулем автобуса был 54-летний местный житель, грузовиком управлял 28-летний житель другого села Червоноградского района.

По предварительной информации, в автобусе находилось 12 несовершеннолетних учеников.

В результате ДТП 16-летнего школьника с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Диагнозы еще семерых учеников уточняют.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Статья предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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Источник: УНН
Теги: ДТП, Львов и Львовская область, Украина
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