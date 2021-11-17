Дело расстрелов на Майдане: Генпрокурор назвала имена 10 фигурантов

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Офис Генерального прокурора раскрыл имена подозреваемых по делу Майдана, которых обвиняют в подавлении акций протеста, что привело к жертвам среди митингующих. Об этом во время брифинга сообщила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент УНН.

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“Обычно, на брифингах я имена не называю, но не сегодня. Это третий президент Украины Виктор Янукович, министр внутренних дел Виталий Захарченко, заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан, командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк, командир "Беркута“ в Киеве Сергей Кусюк, начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук, министр обороны Украины Павел Лебедев, председатель СБУ Александр Якименко, заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий”, — сообщила Венедиктова.

Детали

В частности, Генпрокурор, рассказывая о данных следствия, отметила, что подозреваемые обратились к подавлению акции протеста с целью удержания власти.

“10 высокопоставленных чиновников подозреваются в незаконном препятствовании организации и проведению митингов, применении физического насилия и в составе организованной группы, в организации превышения власти и служебных полномочий служебными лицами, что сопровождалось насилием с применением оружия и специальных средств, в организации умышленных убийств, способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы", - отметила Венедиктова.

Их действия, указала Венедиктова, говоря о данных следствия, привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов.

Что было ранее

Сегодня стало известно, что досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины Виктора Януковича и 9 должностных лиц в деле об организации 18-20 февраля 2014 года силового противодействия участникам Майдана в центре Киева завершено.

Дополнение

Бывший президент Янукович — фигурант нескольких дел. В одной из них уже есть приговор: по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины. Приговор обжаловали.

Также он фигурирует в деле об узурпации власти и в деле Межигорья.

В начале ноября Януковичу сообщили о подозрении как главе организованной преступной группы. Ее участники подозреваются в преступлениях во время Революции Достоинства.



