Иран отказал инспекторам МАГАТЭ в доступе к камерам на ядерном объекте

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Иран до сих пор не предоставил ядерным инспекторам МАГАТЭ доступа к переустановке камер наблюдения на центрифугах TESA Karaj, что является важным шагом для возобновления ядерной сделки, передает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Из-за переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по возобновлению ядерной сделки, известной как СВПД, которая должна возобновиться 29 ноября, МАГАТЭ заявило, что невозможность переустановить камеры мешает его задачам наблюдения за ядерной деятельностью Ирана.

"Это серьезно влияет на способность Агентства возобновить работу... в связи с возвращением в СВПД", - говорится в отчете МАГАТЭ.

Цех в комплексе TESA Karaj изготавливает детали для центрифуг, машин для обогащения урана. В июне на объекте произошел саботаж, в результате которого была уничтожена одна из четырех камер МАГАТЭ. Иран удалил их все.

Дополнение

TESA Karaj был одним из нескольких мест, куда 12 сентября Иран согласился предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ, обслуживать оборудование для мониторинга и заменить карты памяти из-за их заполнения кадрами с камеры и другими данными.

Эта договоренность помогла избежать дипломатической эскалации в то время, когда были прекращены переговоры по восстановлению СВПД, которая накладывала ограничения на ядерные программы Ирана в обмен на отмену международных санкций против Тегерана.

Вашингтон вышел из соглашения при тогдашнем президенте Дональде Трампе в 2018 году, и Тегеран в ответ нарушил многие свои ограничения. Переговоры о возрождении соглашения начались в этом году, но были приостановлены перед выборами в Иране, которые привели к власти новое жесткое правительство во главе в Ибрагимом Раиси.