Четырехлетняя девочка умерла после побоев: отца задержали

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Днепропетровской области отец избил 4-летнюю дочь. От полученных травм ребенок скончался. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 16 ноября в 9:27 в полицию поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи, что в одном из сел Синельниковского района медицинские работники обнаружили тело девочки.

На место происшествия прибыли правоохранители отделения полиции № 3 Синельниковского районного управления полиции. Согласно врачебному свидетельству смерть девочки наступила в результате избиения.

Многочисленные телесные повреждения причинил четырехлетней девочке ее отец. Через неделю от полученных травм ребенок скончался.

Совершение преступления в порядке ст. 208 УПК Украины отца ребенка задержали По данному факту следователями осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В селе Паладь-Комаровцы Закарпатской области, пьяный отчим избил 10-летнюю приемную дочь, в результате чего девочка скончалась.